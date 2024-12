Anteprima24.it - Un presepe vivente nell’Abbazia Benedettina di San Salvatore Telesino

Tempo di lettura: 2 minutiUn percorso intenso e suggestivo per rivivere un’antica tradizione. Un viaggio nel tempo fino alla Palestina di duemila anni fa con le scene del Vangelo che raccontano la nascita di Gesù ambientate un luogo davvero speciale come l’abbaziadi San. L’Oratorio Anspi “L’Isola che non c’è” presenta l’edizione 2024 del “del Santo” che andrà scena dalle 18 alle 21 di giovedì 26 dicembre, di mercoledì primo gennaio, quando sarà presente anche il vescovo della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti monsignor Giuseppe Mazzafaro, e di domenica 5 gennaio. “I visitatori – spiegano gli organizzatori – saranno immersi in un viaggio nel tempo, rivivendo l’atmosfera della Palestina di oltre 2000 anni fa, attraversando le strade di un paesaggio fedelmente ricostruito.