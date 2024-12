Biccy.it - Paolo Fox, oroscopo di gennaio 2025 segno per segno: tutte le previsioni

In attesa dei famosissimi grafici (qui quelli del 2024) e dellegeneriche del nuovo anno,Fox ha già preparato l’di. L’astrologo più famoso d’Italia ha svelato quello che ci aspetta per il mese che sta per arrivare. Amore, fortuna, amicizie e lavoro ecco quello che dicono gli astri per le prossime settimane. Ottime notizie per i Gemelli, Leone e Capricorno, un po’ meno per Vergine, i Sagittario e i Cancro, che potrebbero affrontare delle tensioni.Nel dubbio buona fine anno.Fox, leper.Ariete, Toro, Gemelli.Arietesarà un mese positivo per l’Ariete, con una buona partenza per i progetti professionali. Le stelle indicano che sarai più intraprendente che mai, con la voglia di rinnovare alcuni aspetti della tua vita.