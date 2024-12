Sport.quotidiano.net - Carlo Forte, presidente provinciale della Figc: "Siamo un team unito che lavora con passione"

a metà stagione e per il calcio dilettantistico senese è tempo di bilanci: facciamo un’analisisituazione con ilsezione(nella foto). "Sono stati mesi – sottolinea- estremamente gratificanti per il nostro settore, sia per il girone senese del campionato di Terza categoria che sta proponendo una situazione di avvincente equilibrio, sia per il comportamento di tutti i tesserati che hanno svolto il proprio ruolo in maniera esemplare. A parte un caso, non ci sono stati episodi spiacevoli ed i campionati provinciali proseguono con grande regolarità. Questo è il risultato di un lavoro che dura da più di tre anni: era infatti il luglio del 2021 quando sono stato eletto a caposezionee da allora ciimpegnati per far sì che il rapporto con le società sportive sia sempre più proficuo e per dimostrare anche con la nostra presenza fisica sui campi di gioco l’appoggio da parteFederazione a tutto il mondo del calcio dilettantistico".