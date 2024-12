Ilnapolista.it - Basta con il feticismo per gli schemi sui calci d’angolo, torniamo ad allenare le emozioni (Guardian)

Leggi su Ilnapolista.it

con ilper glisuiadle)“Questa è la stagione degli allenatori deipiazzati”, scrive il. “Prima del 2023-24 avevamo solo “mano sinistra alzata primo palo, entrambe le mani alzate second palo”. Adesso invece si parla deidell’Arsenal come di “fenomeno” e di Nicolas Jover (l’allenatore deipiazzati dei Gunners) quasi come di una rock star.E però, scrive il giornale inglese, anche. E’ vero che “una delle gioie delo è la novità. Nuove persone che fanno cose nuove e, naturalmente, guardare i vecchi che perdono la testa per questo”. “Ma ipiazzati dell’Arsenal in particolare sono diventati un evento a sé stante. Le stazioni radio interrompono il commento della partita principale quando i Gunners hanno un