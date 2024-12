Trevisotoday.it - Il Treviso si assicura Yuri Maset e Francesco Cucciniello

Leggi su Trevisotoday.it

Sono due i rinforzi in arrivo per il: il club biancoceleste ha ormai definito l'ingaggio del difensoredal Legnago e del lateralePio. Classe 2005, centrale,si era messo in mostra nella passata stagione con la maglia dell'Este con 33 presenze e.