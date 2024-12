‘È Colpa Tua?’ Nicole Wallace e Mercedes Ron | La distanza emotiva distrugge più di quella fisica

Leggi su Funweek.it

In pieno periodo natalizio, ed esattamente il 27 dicembre, arriva su Prime Video ÈTua?, secondo adattamento della trilogia spagnola Culpables. Il sequel riporta sullo schermo gli amati protagonisti della saga(Skam Spagna, Parot) e Gabriel Guevara (Domani è oggi, Hit), nei rispettivi ruoli di Noah e Nick, e introduce anche volti inediti.Al centro, ovviamente, la travagliatissima storia d’amore tra Noah e Nick, un legame che sembra invincibile ma che le pressioni esterne metteranno a dura prova. Nick affronta, infatti, sfide nel suo lavoro, mentre Noah inizia l’università, tra nuove amicizie e complicazioni. E come se non bastasse, l’ingresso in scena di una ex fidanzata animata da vendetta e le intenzioni ambigue della madre di Nick minano non solo la loro relazione, ma anche la stabilità della famiglia Leister.