Oasport.it - Biathlon, startlist Sprint maschile Le Grand Bornand 2024: programma, orario, tv, pettorali degli italiani

Giovedì 19 dicembre (ore 14.20) andrà in scena ladi Le, prova valida per la Coppa del Mondo-2025 di. Si preannunciae spettacolo in Francia, dove incomincia un nuovo fine settimana di gare: gli atleti si cimenteranno nel format che prevede dieci chilometri sugli sci di fondo e due passaggi al poligono (una serie a terra e una in piedi, ogni errore viene punito con un giro di penalità).Ii favoriti della vigilia saranno i norvegesi Johannes Boe e Sturla Holm Laegreid, i francesi Emilien Jacquelin ed Eric Perrot, senza dimenticarsialtri norvegesi Endre Stroemsheim e Vebjoern Soerum, oltre allo svedese Sebastian Samuelsson, ai transalpini Fabien Claude e Quentin Fillon Maillet, al norvegese Tajei Boe. L’Italia si affiderà in particolar modo ai giovani Tommaso Giacomel e Didier Bionaz, sperando che riescano ad avere una buona mira al tiro.