C’è Posta Per Te gli 11 ospiti vip delle nuove registrazioni

Dallo scorso ottobre Maria De Filippi è impegnata con lepuntate di C’èPer Te che vedremo su Canale 5 a partire dall’11 gennaio 2025. Non solo le classiche storie su drammi familiari, tradimenti e amori ritrovati, la conduttrice ha invitato anche diversi personaggi famosi per le “sorprese”. Dopo Annalisa, Stash e Alvaro Morata, Maria ha accolto a corte anche Mahmood, Michele Morrone e Matteo Berrettini. Superguida Tv ha fatto sapere che nella registrazione di ieri invece la De Filippi ha ospitato Ignazio, Gianluca e Piero de Il Volo. Sportivi, attori, cantanti, chef e conduttori, ce n’è per tutti i gusti.Annalisa (cantante)Stash (cantante)Alvaro Morata (calciatore)Michele Morrone (attore)Antonino Cannavacciuolo (chef)Zlatan Ibrahimovic (calciatore)Mahmood (cantante)Paulo Dybala (calciatore)Matteo Berrettini (tennista)Il Volo (cantanti)Stefano De Martino (conduttore)Mahmood e Matteo Berrettini superdella registrazione di #ceperte oggi #ascoltitv pic.