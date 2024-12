Biccy.it - Nuova gaffe a Ballando per Mariotto, che pensava di non essere sentito

Leggi su Biccy.it

Milly Carlucci durante la seconda semifinale diCon le Stelle ha annunciato il ritorno del figlio al prodigo, Guillermo, spiegando che la produzione e la Rai hanno assegnato una sorta di cartellino giallo al giurato: “Non è un cartellino rosso, non è un allontanamento, ma è un’ammonizione, per una cosa grave che ha fatto“. Al momento dell’entrata in scena di Guillermo, il ledwall si è aperto, ma di lui nemmeno l’ombra, abbiamo invecela voce didietro le quinte. Secondo moltissimi utenti sui social, proprio in quegli istanti lo stilista avrebbe fatto unain diretta.per Guillermo? Quello che hannoi telespettatori.Milly Carlucci è rimasta ferma al centro dello studio davanti al ledwall spalancato, il silenzio a un certo punto è stato interrotto solo dalla voce fuori campo di, che pare aver detto: “Che fijia de na mi”.