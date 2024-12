Terzotemponapoli.com - Napoli, record negativo di goal

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilresta lassù, neanche così distante dal primo posto grazie alla fase difensiva. Eppure deve fare i conti con numeri (soprattutto offensivi) che nelle ultime settimane sono peggiorati. Tra le prime otto squadre attualmente in classifica in Serie A, ilè quella con il possesso palla più basso (50.0%). E’ quella che ha la peggior media gol fatti (1.4 reti a match) e anche quella con la percentuale di passaggi riusciti più bassa nella propria metà campo (90.2%). Non solo: ilha segnato appena 21 gol in questo campionato. Era dalla stagione 2009/10 che gli azzurri non realizzavano così pochi gol nei primi 15 turni di Serie A. Considerando le prime 16 gare, dal 2000 soltanto una volta gli Azzurri sono rimasti sotto quota 24 reti nel torneo (19 nel 2000/01, stagione in cui poi arrivò la retrocessione).