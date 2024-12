Oasport.it - Golf, Kinhult resta al comando dell’Aldred Dunhill Championship ad un round dal termine. Crolla Andrea Pavan

isti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale. Siamo infatti giunti ad undalla conclusione dell’Alfred(montepremi 1.5 milioni di euro), evento nato nel 2000 ed organizzato in coabitazione tra Tour europeo e Sunshine Tour. A 18 buche dalcontinua a guidare la classifica Markus. Lo svedese si limita ad un -3 giornaliero che consente a diversi avversari di rientrare in scia.Lo scandinavo guida con lo score complessivo di -14 (202 colpi), seguito a due lunghezze di distacco dal sudafricano Ryan van Velzen ed a tre dall’olandese Darius van Driel. -10 e quarta posizione per il quintetto composto dal padrone di casa Dean Burmester, dall’olandese Joost Luiten, dallo spagnolo Angel Ayora, dall’inglese Matthew Southgate e dal francese Romain Langasque.