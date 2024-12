Scuolalink.it - Personale ATA all’abbandono: il Governo ignora le richieste

Il Movimento 5 Stelle ha denunciato con forza l’atteggiamento delnei confronti delATA, accusandolo di aver messo in atto un vero e proprio “gioco delle tre carte” sulle spalle di migliaia di lavoratori. Secondo Antonio Caso, capogruppo M5S in Commissione Cultura, la maggioranza avrebbe sistematicamenteto ledelATA, bocciando emendamenti e ritirando proposte all’ultimo momento. L’emendamento ritirato e l’ODG destinato a restare lettera morta In particolare, il Movimento 5 Stelle ha sottolineato come ilabbia prima presentato e poi ritirato un emendamento che prevedeva la proroga dei contratti a termine delATA, assunto con i fondi del PNRR. Successivamente, è stato presentato un ordine del giorno con lo stesso obiettivo, ma secondo il M5S si tratta di una manovra puramente propagandistica, destinata a restare lettera morta.