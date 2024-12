Lanazione.it - Natale a Grosseto: tradizioni e sentimenti tra nostalgia e gioia

Non per tutti ha lo stesso significato. Dicembre è un mese un po’ particolare. E’ il mese ovviamente che "custodisce" ile tutte le decorazioni ed addobbi che le festività fanno arrivare nelle città e nelle case. Chiunque è influenzato dai ricordi della propria infanzia che ha lasciato ricordi indelebili dell’attesa dei regali portati da Babbo, la stesura della letterina con destinazione Polo Nord e l’immensae allegria di quel periodo. Poi si cresce e c’è un bivio immaginario. Ecco, le persone accolgono lo spirito delin modi diversi, specialmente quando si è adulti. C’è a chi porta malinconia, una stretta alla voce e qualche lacrima nel ricordo di un caro che è venuto a mancare, ma c’è anche chi non aspetta altro: si prepara addirittura prima e si fa travolgere dalla magia natalizia, un po’ come salvaguardare il bambino che è in ognuno di noi.