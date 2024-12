Ilrestodelcarlino.it - "Ex Gil, lavori lumaca per la casa della polizia"

A poco più di un anno dalla tragedia sfiorata al Commissariato di via Fulvia, si torna a parlare delle carenze strutturalisededi Stato. Da allora nonostante gli insistenti richiami dei sindacati locali degli agenti e le tante espressioni di solidarietà ricevute nulla è cambiato: niente potenziamenti di organico e restano ancora vaghe le prospettive di un trasloco del Commissariato in una sede più appropriata e sicura rispetto ai servizi ed alle tante incombenze che gravano sui poliziotti e sulla stradale. A sollevare il velo su questa preoccupante situazione è il Pd di Mirandola, che attraverso la sua capogruppo in consiglio comunale Anna Greco ed il consigliere Alessandro Guarda, ha presentato una interpellanza per avere informazioni sullo stato deidi recupero dell’ex GIL, l’edificio che si trova in pieno centro a Mirandola, destinato a diventare sede definitivadi Stato estradale.