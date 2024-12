Ilrestodelcarlino.it - Morto Domenico Scarpellini, ex consigliere comunale Dc, ha presieduto a lungo Fiera e Mercato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesena, 9 dicembre 2024 – Profondo cordoglio ha suscitato in città la scomparsa, nella mattinata di ieri, di, un protagonista di prima linea nel mondo politico, amministrativo e associativo della città negli ultimi 50 anni. Persona attiva inizialmente in ambito agricolo - era tecnico agronomo - ha spaziato poi in numerosi altri settori. Era nato a Cesenatico nel 1937, da una famiglia di amministratori e conduttori di fondi agricoli, ma ha abitato a Cesena sin da bambino. Era terz’ultimo di nove fratelli. Il suo impegno lavorativo era iniziato nel 1958 al Consorzio Agrario, in cui aveva maturato un’esperienza che è stata poi impiegata fruttuosamente anche in altre città come Forlì e Pesaro. In quest’ultima la struttura consortile era gravemente in crisi e solo la sua azione, cosa di cui era molto orgogliosa, l’aveva salvata dal fallimento.