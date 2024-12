Terzotemponapoli.com - Salvione: “Conte ha privilegiato il campionato”

Pasquale, coordinatore del Corriere dello Sport online, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole:Quanto c’era di programmato nell’uscita del Napoli dalla Coppa Italia?“Programmato o no, è evidente che la preferenza dell’allenatore sia stata per il. La formazione schierata lo dimostra chiaramente, così come le sue dichiarazioni post-partita. Si percepisce la necessità di intervenire sul mercato, soprattutto in vista della prossima stagione, per alzare il livello medio della rosa.ha sottolineato che la squadra non dispone di riserve all’altezza dei titolari. Tutto questo fa pensare che abbia volutamenteil. È una scelta che il tempo giudicherà, ma bocciarla ora sarebbe prematuro. Inoltre, affrontare un calendario più fitto, con impegni come una semifinale o una finale di Coppa Italia, avrebbe potuto complicare ulteriormente i piani”.