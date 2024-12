Oasport.it - Calcio femminile: la Roma vince in rimonta contro il Como nell’anticipo di Serie A

Unadi caratterein. Le giallorosse si sono imposte per 2-1 nel matchil, anticipo della dodicesima giornata valida per la Regular Season dellaA 2024-2025 di, piazzandosi provvisoriamente al secondo posto in classifica in attesa della risposta di Inter (impegnata a San Siro nel derbyil Milan) e Fiorentina (attesa domani a Genova dalla Sampdoria). Un match partito in salita per le ragazze di Alessandro Spugna che, al decimo giro di orologio, subiscono la rete della formazione comasca, maturata grazie a Karlenas, abile ad approfittare di una respinta problematica di Caesar. Le capitoline cercano allora di prendere in mano il gioco, ma le ospiti sono attente e, grazie a un buonllo del pallone, gestiscono con personalità il vantaggio fino al duplice fischio.