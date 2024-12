Universalmovies.it - 28 Years Later | Il primo poster del film di Danny Boyle

La campagna promozionale legata all’uscita in sala di 28è ufficialmente partita.Con le riprese terminate lo scorso mese di agosto (il nostro aggiornamento a questo indirizzo), la Sony quest’oggi ha avviato la lunga campagna promozionale con il lancio delufficiale. Curioso il fatto che la locandina riporta inpiano la presenza nel cast di Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes, senza però far riferimento al premio Oscar Cillian Murphy, il cui nome “sarebbe” legato al cast in qualche modo.28(in Italia presumibilmente come 28 Anni Dopo) Il28Note di Produzione, come noto, è stato il regista del, mentre Alex Garland (in sala con Civil War) si occuperà della sceneggiatura dell’intera trilogia.