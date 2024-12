Ilrestodelcarlino.it - Gran finale per El Grito. Sul palco c’è "Eccezione"

Ultimo appuntamento dell’anno con ilde circo contemporaneo promosso dal Sic, lo Stabile di Innovazione Circense firmato El. Dopodomani alle 20.45, al Feronia, andranno in scena le acrobazie e la poesia di MagdaClan con "". Si tratta del nuovo format collettivo della compagnia torinese MagdaClan, una delle più amate compagnie italiane di circo contemporaneo: uno spettacolo immediato, fresco ma ricercato, adatto a ogni tipo di pubblico. Tutto ha inizio con un’azione quotidiana, la preparazione di un caffè, una forma di benvenuto e un pretesto d’incontro con gli artisti in scena. L’azione quotidiana viene immediatamente ribaltata all’interno di un percorso a effetto domino che, giocando con gli imprevisti e usando l’ironia, sfida le leggi della fisica. Si prosegue con un elogio al circo e ai suoi equilibrismi, per concludere con un viaggio musicale, in un crescendo di atmosfere techno-arabe.