Angelina Jolie e il suo cardigan da “granpa”

Avvistata per le strade di New York,ha sfidato il freddo della Grande Mela con un look all'insegna del confort. Protagonista della mise è unoversize: stile stile "granpa", ovvero effetto nonno, come l'hanno ribattezzato i social.L'attrice ha optato per pullover aperto in maglia dal design rilassato con scollo a "V", pantaloni a palazzo e canotta. La mise è stata completata da pochette trapuntata Dior, occhiali da sole e mule in velluto modello Elena di Céline. Poche ore dopo,è stata fotografata con lo stesso look, ma con accessori diversi: borsa capiente in pelle e scarpe in shearling sempre della maison francese. Morbido e avvolgente, illungo è uno dei must-have del guardaroba invernale.