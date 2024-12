Lanazione.it - Rapina choc in hotel: pistola alla testa del portiere

Montecatini Terme, 4 dicembre 2024 – Sei minuti di puro terrore. Ildi notte dell’Arnolfo di via Trieste, nella zona del parco della Rimembranza, ha temuto seriamente per la propria vita, ieri, intorno all’1.30 del mattino. Iltore che lo ha tenuto sotto il tiro di una, non si sa se vera o giocattolo, gli ha puntato l’arma, facendolo anche inginocchiare per terra, come se stesse per avvenire un’esecuzione. Al momento dei fatti, ildi notte dell’Arnolfo, un giovane di appena 23 anni, stava riposando, dopo aver terminato gli ultimi compiti della serata. Non è in momento di alta stagione, e il dipendente ha potuto andare a riposare qualche ora. All’improvviso, un rumore proveniente dagli uffici lo ha svegliato di soprassalto. Una persona stava frugando nei cassetti, illuminando il contenuto con la luce dello smartphone.