Mistermovie.it - Mister Movie | Una Poltrona Per Due torna al Cinema in versione restaurata

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Preparati a ridere a crepapelle! Il cult comico degli anni ’80, Unaper due,alin una4K. Per tre giorni solo, dal 9 all’11 dicembre, potrai rivivere le esilaranti avventure di Eddie Murphy e Dan Aykroyd.Unaper dueal: un cult intramontabile in4KSiete pronti a rivivere una delle commedie più amate di sempre? Dal 9 all’11 dicembre,al“Unaper due”, il cult di John Landis che ha fatto ridere generazioni. Grazie a Adler Entertainment, potremo goderci questo capolavoro in unain 4K, per un’esperienzatografica ancora più coinvolgente.Eddie Murphy e Dan Aykroyd: un duo indimenticabileProtagonisti indiscussi del film sono Eddie Murphy e Dan Aykroyd, che interpretano rispettivamente un imbroglione di strada e un ricco broker vittima di uno scambio di persona.