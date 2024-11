Ilrestodelcarlino.it - Tumori e assistenza: c’è "Casa Iom" grazie al testamento di Leda Binci

Aveva scoperto quasi per caso lo Iom e la sua missione quotidiana, oggi fatta di 600 malati oncologici assistiti. Aveva promesso di donare i suoi beni alla causa e così ha fattoa questo gesto ha appena aperto i battenti, in via XXIV Maggio 10 la "Iom". Era ladimorta il 7 agosto 2021, vedova Triccoli. Siamo nel quartiere Prato, di fronte a quella dov’è nato l’ex ct della Nazionale Roberto Mancini.che ora,alla determinazione della presidente e della direttrice dello Iom, Anna Maria Quaglieri e alla direttrice Maria Luisa Quaglieri e in collaborazione con i medici dell’ospedale Urbani si apre alla collettività. "LaIom – spiega la direttrice – è un luogo dove ogni donna può trovare sostegno, comprensione, supporto e risorse per il suo personale percorso oncologico.