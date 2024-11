Anteprima24.it - Irpinia, lo studio: in estate più terremoti a causa dell’acqua sotterranea

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiInc’è una maggiore concentrazione di eventi sismici di bassa intensità, con magnitudo inferiore a 3.7, in primavera-, quando gli acquiferi sotterranei sono carichi d’acqua.Lo svela loitaliano condotto nell’Appennino meridionale da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Università di Padova, Università Federico II di Napoli e società Acquedotto Pugliese, che mostra come l’accumulo di grandi quantità di acquamodifichi l’elasticità delle rocce e, dunque, la velocità con cui viaggiano le onde sismiche: ciò significa che ipossono seguire un andamento stagionale, in base ai periodi nei quali si accumula più acqua. La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Communications, offre una nuova prospettiva per comprendere sempre meglio i fenomeni sismici e migliorare le tecniche di mitigazione del rischio.