Caputo | Diamo certezze ai lavoratori forestali

Tempo di lettura: 3 minuti“Con l’adozione di questo provvedimento, rafforziamo il sistema di prevenzione del dissesto idrogeologico dei nostri territori e consolila condizione degli operai idraulico-che da tempo attendono una stabilizzazione. Questo disegno di legge rappresenta un passo fondamentale per migliorare la sicurezza e la gestione del nostro territorio, affrontando le sfide del dissesto idrogeologico con maggiore efficacia”. Lo ha dichiarato Nicola, assessore all’Agricoltura della Regione Campania, a margine della seduta del Consiglio in cui è stata approvata la modifica alla Legge Regionale n. 11 del 1996 in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo “che si contraddistingue per solidità e trasparenza e ci consentirà di consolidare la condizione degli operai idraulico-che da anni attendono una stabilizzazione che interessa circa 1300 operai in servizio presso le Comunità Montane e le Amministrazioni provinciali”.