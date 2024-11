Notizie.com - L’altra Cop29, in Corea del Sud 190 Paesi stanno decidendo il futuro del pianeta (e dell’inquinamento da plastica)

Leggi su Notizie.com

Dopo lac’è un’altra opportunità per il clima: indel Sud 190l’avvenire della produzione e dello smaltimento della.Sono in corso presso il Busan Exhibition and Convention Center indel Sud i negoziati del Comitato Intergovernativo di Negoziazione (Inc-5). L’obiettivo è definire ildella lotta contro l’inquinamento da, indel Sud 190ildel(eda) (GREENPEACE FOTO) – Notizie.comUna tematica importantissima e poco dibattuta, specialmente alla luce dei risultati poco incoraggianti raggiunti nell’ambito delladi Baku in Azerbaigian. La Conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, infatti, si è conclusa con il consenso su un fondo internazionale di compensazione.