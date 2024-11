Lapresse.it - Black friday 2024, lo attende il 71% degli italiani: ecco quando fare acquisti

Il 58% dei consumatoripianifica diper le festività e il 71%con ansia le promozioni, in particolare quelle del, che quest’anno cade il 29 novembre. I rivenditori in realtà hanno già iniziato con gli sconti da giorni. Il 44% dei consumatori intervistati prevede di iniziare gligià a in questo mese, con ilappunto, mentre il 26% faràa dicembre. L’8%, invece, non prevede dinel periodo delle feste di fine anno. Molti consumatori inoltre intendono acquistare durante i saldi veri e propri, aspettandosi offerte migliori.La nuova ricerca condotta da EY Festive Season Survey di EYNonostante l’entusiasmo per il, il 31%intervistati è preoccupato per le proprie possibilità di spendere per la stagione invernale, mentre il 48% afferma di aver già risparmiato per far fronte agli