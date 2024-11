Ilrestodelcarlino.it - Bizzarri in scena a Riccione mette nel mirino i politici

La satira irriverente di Lucaapproda a. Appuntamento il 12 dicembre nella sala Concordia del Palazzo dei congressi con ’Non hanno un amico’. Scritto dallo stesso, lo spettacolo, in tour nei teatri italiani, è ispirato all’omonimo podcast nato per raccontare la campagna elettorale e portato avanti grazie a una media di cinquantamila ascolti giornalieri e un milione di streaming al mese. Come nel podcast, ma con tutto il piacere e l’approfondimento della performance live, il comico genovese prende di mira la comunicazione politica, i fenomeni social e i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale. Con la sua sagacia, Lucaporterà il pubblico a ridere di se stesso e delle sue debolezze.