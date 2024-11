Sport.quotidiano.net - Il lupo Caja non perde il vizio: la Fortitudo torna al successo

Bologna, 24 novembre 2024 – Ecco, dunque, dov’eravamo rimasti. Noninfatti ilcoache, alla sua prima panchina dal ritorno inche ha ridestato l’ambiente, ci mette il più bello degli zampini: così, nella soirée degli ex Banks e Italiano (e al cospetto di Vincenzo Esposito, fresco di presentazione del suo libro autobiografico, e Corrado Fumagalli), Bolognaal82-61 contro Livorno e stacca il quinto referto rosa in A2. Per lagiovedì alle 20,30 siin campo per il recupero casalingo contro Avellino. La cronaca Dopo il minuto di silenzio per ricordare l’imminente 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si passa al parquet di un ‘Madison’ sold-out e arroventato dall’antica rivalità coi toscani. Ma ad alzare istantaneamente i decibel è la partenza impetuosa dei padroni di casa: quattro triple consecutive di Gabriel (3) e Mian (1) e 12-2 dopo appena 3 giri di cronometro, con Livorno costretta al time-out.