Zonawrestling.net - AEW Full Gear: Daniel Garcia incoronato campione TNT dopo una battaglia epica

Leggi su Zonawrestling.net

Jack Perry è arrivato determinato a dimostrare ancora una volta il suo valore, ma non è stata una lotta facile e, alla fine,si è consacrato.Il finale dell’incontro è stato molto combattuto, con numerosi schienamenti vicini e colpi decisivi da entrambe le parti. Infine,ha messo a segno una Piledriver e ha applicato una Sharpshooter. Perry ha quasi raggiunto le corde, malo ha trascinato al centro del ring. A quel punto, Perry ha ceduto.A WrestleDream 2024,è tornato e ha affrontato Jack Perry. Questo è accadutoche Perry aveva sconfitto Katsuyori Shibata per mantenere il TNT Championship della AEW. Mentreera distratto dal ritorno di MJF, Perry lo ha colpito con la cintura del titolo e si è allontanato. Successivamente, durante l’episodio di Collision del 9 novembre, Perry ha sconfitto Action Andretti per mantenere il TNT Title.