Lopinionista.it - Topolino festeggia il numero 3600 al Milan Games Week & Cartoomics

Tra le tante storie La coppa dei fanfaroni scritta da Peter David, disegnata da Claudio Sciarrone e legata al mondo di Disney Epic MickeyIn occasione di– di scena dal 22 al 24 novembre nei padiglioni di Rho Fiera –si prepara a sorprendere i suoi lettori con contenuti speciali, appassionanti storie da non perdere, e appuntamenti con gli autori. Sarà undi grandi sorprese quello disponibile da mercoledì 20 novembre – in edicola, fumetteria, su Panini.it e poi, naturalmente, in Fiera – a partire dalla cover celebrativa per ildell’amatissimo settimanale a fumetti, disegnata da Andrea Freccero. In anteprima in Fiera, poi,proporrà un’eccezionale cover variant a tema retrogaming disponibile successivamente in fumetteria – firmata dal Maestro Corrado Mastantuono.