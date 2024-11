Lapresse.it - Napoli: niente teatro San Carlo per Abdrazakov, il cantante lirico putiniano

Sanper Ildar, ilrusso molto vicino al presidente russo Vladimir Putin e sostenitore della guerra in Ucraina. Ilha annullato la sua partecipazione alla stagione di quest’anno, come ha annunciato la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno. “è uno dei fedelissimi di Vladimir Putin, ed elencato tra i ‘war enablers’, cioè tra i sostenitori attivi della guerra, dalla Anti-Corruption Foundation di Navalny, per il suo sostegno attivo al regime e al criminale di guerra Vladimir Putin. Avrebbe dovuto partecipare alla stagione teatrale del Sandima non accadrà“, ha detto Picierno. “Sono lieta di condividere una notizia importante: il Comune die la Direzione delSan– prosegue – hanno accolto la mia sollecitazione, e quella di tanti cittadini e associazioni, ad annullare la partecipazione del tenore Ildaralla stagione lirica del