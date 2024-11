La Bionda che teneva la cassa dei narcos | Con Luca Lucci incassati 27 milioni in 6 mesi

Ilgiorno.it - La “Bionda” che teneva la cassa dei narcos: “Con Luca Lucci incassati 2,7 milioni in 6 mesi”

MILANO – Il suo nickname su SkyEcc era “”. Secondo le indagini, Roberta Grassi era la donna di fiducia di: a lei avrebbe affidato tutti i soldi inti dalla vendita all’ingrosso delle partite di hashish. È lei, ad esempio, a recarsi il 16 dicembre 2020 a casa del cliente Costantino Grifa – già arrestato dagli agenti della Squadra mobile nel 2016 insieme a Cristian Panaia con 27 chili di cocaina, 9 fucili rubati e 54mila euro – per prendere in consegna 78mila euro: “Arriverà una ragazzacon la A1 bianca”. Dopo aver concordato l’appuntamento, il “Toro” scrive alla quarantaquattrenne che vive in uno stabile in zona San Siro (lo stesso in cui aveva sede l’Associazione 1899 degli ultrà del Milan): “Come va?”, scrive. “14 minuti dovrei essere là”, risponde Grassi, facendo riferimento alla residenza di Grifa a Zibido San Giacomo.