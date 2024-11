Lettera43.it - Ilary Blasi denuncia Totti per abbandono di minore: «Ha lasciato nostra figlia sola a casa»

hato l’ex marito Francescoperdi, accusandolo di averdaIsabel, la lorodi otto anni. Un fatto di cui la showgirl si sarebbe resa conto durante una videochiamata con la bambina e che, secondo lei, non è un episodio ito. Isabel, sostiene la conduttrice, sarebbe infatti stata lasciata senza la supervisione di un adulto, ino in hotel, in diverse occasioni, mentreavrebbe presenziato a eventi mondani. La procura di Roma ha aperto un’indagine.avrebbe chiamato la Polizia che, secondo i legali di, avrebbe trovato una babysitter acon IsabelLa giudice titolare del fascicolo sulla loro separazione aveva stabilito l’affidamento condiviso, anche se i figli dimorano in misura prevalente presso l’abitazione della madre all’Eur.