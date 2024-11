Gaeta.it - Modifiche ai servizi ferroviari da Isernia a Roma: dettagli sui lavori di rinnovo

Facebook WhatsAppTwitter Nei prossimi giorni, la circolazionea trasubirà dellesignificative a causa didi manutenzione previsti in località Sgurgola, in provincia di Frosinone. Trenitalia ha reso noto che, al fine di garantire la regolarità delo e ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori, sono state programmate corse sostitutive effettuate con bus. Questo intervento mira a rinnovare i deviatoi, essenziali per la sicurezza e l’efficienza della retea.suie sospensione dei treniIl periodo di sospensione dei treni inizierà a partire dalle 23 di martedì 19 novembre e si protrarrà fino alle 5 di lunedì 25 novembre. Tuttavia, il vero e proprio impatto sulla circolazione avverrà tra il 20 e il 24 novembre. Durante queste date, tutti i treni della linea Regionale tranon saranno ino, costringendo i passeggeri a fare affidamento su uno autobus sostitutivo.