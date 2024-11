Quotidiano.net - Borsa: Europa fiacca coi timori su Trump, corre il Bitcoin

Proseguono fiacche le Borse europee dopo l'avvio incerto di Wall Street, con i listini del Vecchio Continente che continuano a sottoperformare a causa deisulle politiche protezionistiche del nuovo presidente Usa, Donald. Dopo un saldo negativo che dura da quattro settimane le Borse si muovono anche oggi in territorio negativo, con Milano che guida i ribassi (-1,7%) per effetto dello stacco delle cedole da parte di diverse società davanti a Francoforte (-0,5%) e Parigi (-0,3%) mentre Londra sale dello 0,1%. Attesa per la trimestrale di Nvidia, domani a mercati chiusi, che dovrà dimostreare la sostenibilità del comparto dell'AI. Le preoccupazioni per l'effetto inflazionistico delle politicheiane pesa anche sui titoli di Stato, oggi tutti in calo, con il rendimento dei Btp che sale di sei punti base, al 3,61%, e lo spread con il Bund che avanza di un paio di punti, a quota 122.