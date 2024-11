Sport.quotidiano.net - Forlì, attento alla sorpresa Sasso Marconi. E in trasferta è ancora più pericoloso

Leggi su Sport.quotidiano.net

Domani per ildi mister Miramari, che tornerà in panchina dopo aver scontato quattro giornate di squalifica, l’imperativo è quello di tornare a far bottino pieno per approfittare del momento no della capolista Tau Altopascio (in casa col Prato) e tenere il passo del lanciatissimo Ravenna (inin casa del Corticella). Domani pomeriggio, alle 14.30, ilattende la visita del, matricola terribile del girone D, che dopo undici turni di campionato, veleggia in quinta posizione, appaiata a Imolese e Pistoiese, con ben 19 punti: appena due lunghezze sotto ai galletti. La squadra bolognese è tornata in serie D dopo due anni, grazienetta vittoria della scorsa stagione nel girone B del campionato d’Eccellenza. Un torneo vintogrande e chiuso con 77 punti, 6 in più del Granamica secondo.