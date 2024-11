Secoloditalia.it - Ciacco – Milano

Via Spadari, 13 – 20123Tel. 02/39663592Sito Internet: www.lab.itTipologia: gelateriaPrezzi: coni e coppette 3/4,50€, panna 0,50€, gelato 25€/kgChiusura: mai. Sabato aperti dalle 12, Domenica dalle 13OFFERTAPasso in avanti per questa gelateria aperta da Stefano Guizzetti (scienziato, chimico e gelatiere) a due passi dal Duomo. Alla base della produzione troviamo ingredienti selezionati, per lo più biologici, nessun conservante e/o additivi, con la frutta che segue la stagionalità delle materie prime e i gusti che sono mediamente creativi. Per la nostra pausa golosa abbiamo assaggiato il sorbetto lime e zenzero, fresco e dissetante, il “ricordo catalano” con cannella, vaniglia e arance amare, cremoso e profumato, e l’ottimo pistacchio di Bronte. Soffice e leggera la panna servita con la sac à poche.