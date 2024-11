Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Dennis Man: in rossonero tra qualche anno? Vedremo…

Leggi su Dailymilan.it

, premiato come giocatore del mese in Romania,Man sui social risponde a domande del futuro. Opzione rossonera?Dopo un grande avvio di stagione al ritorno in serie A del suo Parma, l’esterno rumenoMan è stato anche premiato come giocatore del mese nella sua Nazione. A tal proposito il giocatore crociato si è reso protagonista di un contenuto social in cui ha dovuto rispondere a diversi quesiti.A fargli le domande erano direttamente i suoi compagni di Nazionale. La domanda che sicuramente è balzata di più all’orecchio dei tifosi dele non solo, è quella fatta da Denis Dragus, ovvero:, dove ti vedi tra, all’Inter o al?A tal quesito,è rimasto sul vago, rispondendo comunque con un ”Vedremo”.Man può essere una suggestione nel futuro? View this post on InstagramA post shared by ?????? ??? (@manofficial)Man: intra? Vedremo.