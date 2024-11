Velvetmag.it - Volkswagen chiude 3 fabbriche in Germania, si teme per la componentistica italiana

Detto fatto:rà almeno 3in. Lo ha reso noto il 28 ottobre il Consiglio di fabbrica del colosso dell’auto. A riportare la notizia sono alcuni media tedeschi come Bild e Die Welt. Adesso, se non ci saranno contrordini dell’ultim’ora, sono davvero a rischio migliaia di posti di lavoro per quella che è una decisione senza precedenti. E che sancisce la rottura di uno storico patto tra azienda e dipendenti.Un patto che essenzialmente consisteva nel fatto che la prima si impegnava a non licenziare. E i secondi ad accettare contenimenti salariali nelle fasi di crisi. Secondo altri mass media della, il gruppovorrebbe imporre una riduzione dello stipendio del 10% per i suoi dipendenti. A ciò si sommerebbe la prospettiva di 2 anni senza aumenti salariali.