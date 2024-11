Nuoto Assoluti Invernali 2024 | Curtis e Morini staccano il pass per i Mondiali

Leggi su Sportface.it

Saraha staccato iliridato per idi Budapest. Lo ha fatto vincendo i 50 dorso agliOpen in vasca corta, a Riccione. 26?14 il tempo della 18enne di Savigliano, a soli sei centesimi dal suo record italiano, capace di precedere Silvia Scalia (26?59) e Francesca Pasquino (26?83). “Sono estremamente contenta di aver centrato subito la qualificazione. Quest’anno è molto importante per me, essendo il primo del quadriennio olimpico” ha dichiarato.Il secondoper iè stato centrato da Sofia, la quale ha sbaragliato la concorrenza nei 200 stile libero, nuotando in 1’54?72. “Non mi aspettavo questo crono: anche se mi sto allenando bene non pensavo di andare così forte. Sono davvero felice” ha dichiarato. A completare il podio sono state Giulia D’Innocenzo in 1’55?14 e Matilde Biagiotti in 1’55?96.