Margaret Spada, i due medici indagati rischiano nuove accuse: di cosa si tratta

Sono due le persone iscritte nel registro degliper omicidio colposo in relazione alla tragica morte di, una ragazza di 22 anni di origine siracusana, deceduta durante un intervento di rinoplastica in un centro medico di Roma. Sidei titolari della clinica, padre e figlio, entrambi, presso la qualesi è sentita male subito dopo la somministrazione dell’anestesia locale. La posizione dei dueRischia di aggravarsi la posizione dei dueaccusati di omicidio colposo per la morte di, la ragazza di 22 anni deceduta nel corso di una operazione di rinoplastica parziale in un centro medico di Roma. Per i due potrebbero scattare altre, anche profili amministrativi, relativi alla struttura dove è avvenuto il fatto e alle procedure utilizzate per effettuare l’intervento.