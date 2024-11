Lanotiziagiornale.it - Autonomia, prima picconata dalla Consulta: la Corte Costituzionale smonta la riforma targata Lega

Il peggior incubo del governo si è avverato. Ieri laha infatti parzialmente accolto il ricorso delle regioni Sardegna, Puglia, Toscana e Campania contro la legge Calderoli sull’differenziata. I giudici, in particolare, hanno ritenuto illegittime le norme che consentono allo Stato di trasferire alle Regioni intere materie (ben 23) e non specifiche funzioni. Bocciata anche la scelta di attribuire al governo la determinazione dei Lep, i livelli essenziali delle prestazioni, limitando il ruolodel Parlamento.La, se da un lato ha ritenuto “non fondata” la questione di costituzionalità dell’intero impianto della legge (la n.86 del 2024), dall’altro ha considerato “illegittime” specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.La palla torna al Parlamento“Spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge”, si legge in una nota della