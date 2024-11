Bergamonews.it - Carrara, ‘sfida’ a due per il nuovo direttore: chi sono i candidati

Bergamo. Dopo le polemiche sorte in seguito alle dimissioni dell’ormai ex direttrice Martina Bagnoli, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Accademiaha concordato di non procedere alla pubblicazione di unAvviso per l’individuazione delper il museo.Nell’assemblea di mercoledì 13 novembre il Cda della Fondazione ha dato mandato alla presidente Elena Carnevali, al vicepresidente Attilio Brambilla e all’assessore Sergio Gandi di fare riferimento per la scelta deldel Museo alla short list definita nell’aprile 2023 dall’allora Commissione di valutazione, formata da Francesco Frangi, Neville Rowley e Cristian Valsecchi, nella quale era stata selezionata la dottoressa Bagnoli insieme al professor Paolo Plebani e alla dottoressa Maria Luisa Pacelli.