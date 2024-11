Ilrestodelcarlino.it - Spopolamento, il Piceno si piazza terzo nella classifica nazionale

Ascoli, 11 novembre 2024 – Allarmenelle aree interne dele del fermano. Un dato pesante, infatti, è quello emerso da un’indagine svolta dal ‘Sole 24 Ore’: la provincia di Ascoli è addirittura alpostodelle zone maggiormente colpite dal fenomeno. In dieci anni, dunque dal 2014 a oggi, c’è stato un calo di residenti, prendendo in esame proprio le aree interne, ovvero l’entroterra, pari al 13,1 per cento. Peggio di Ascoli sono messe soltanto Gorizia (prima con un calo del 23,4 per cento) e Biella (seconda con una diminuzione del 14,1 per cento). Al settimo posto, per le Marche, c’è Fermo (al pari di Macerata) con un calo del 10,9 per cento. Dati preoccupanti, che nelsono stati sicuramente favoriti dal terremoto del 2016. In questi otto anni trascorsi dalle scosse, infatti, molte persone hanno abbandonato i luoghi di montagna e l’entroterra per spostarsi magari in città o in riviera.