Oasport.it - Nuoto, Alberto Razzetti protagonista nelle acque di casa! Conferme e nomi nuovi al Nico Sapio numero 50, aspettando gli Assoluti

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

, qualche nome nuovo interessante, poche delusioni. L’Italia delprende la rincorsa in vista deglialla cinquantesima edizione del Trofeoche è sempre un appuntamento piacevole alla Piscina Sciorba di Genova che raccoglie alcuni degli atleti azzurri più talentuosi del panorama in quello che per alcuni è stato l’appuntamento con il ritorno in piscina dopo una ripresa della preparazione un po’ a rilento dopo i Giochi Olimpici.La preparazione è a buon punto perche ha affrontato una due giorni come sempre ricca di impegnidi, tornando a gareggiare in Italia dopo il tris di appuntamenti in Coppa del Mondo che gli ha riservato non poche soddisfazioni. Tempi leggermente più alti di quelli fatti segnare in Asia ma standard decisamente elevato con tanto di un paio di record della manifestazione che lasciano capire quando il “Razzo” ci tenga a ben figurare in un Mondiale in vasca corta che vedrà al via alcuni dei più importanti specialisti delle sue gare di riferimento, 200 e 400 misti e 200 farfalla.