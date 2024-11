Anteprima24.it - “La Sagra delle Sagre”, evento interregionale alla 23esima edizione

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLunedì alle ore 10.00 il Circolo della Stampa di Avellino ospiterà la conferenza di presentazione dellade “La”, la rassegnadedicata all’enogastronomia, all’artigianato, al turismo, all’ambiente e al territorio in programma dal 15 al 17 novembre a Sant’Angelo dei Lombardi. La manifestazione organizzata dPro Loco Alta Irpinia di Sant’Angelo dei Lombardi vedrà il patrocinio della Regione Campania, dell’amministrazione comunale di Sant’Angelo dei Lombardi, della Confartigianato Regionale e Provinciale, del Cesvolab Irpinia Sannio ETS, della Confraternita della Misericordia di Sant’Angelo dei Lombardi, dell’Impresa Sociale “Carmasius”, dell’UNPLI Avellino e della diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi.In particolare, la collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato darà vita ad un convegno in programma venerdì 15 novembre sul tema “Radici e innovazioni.