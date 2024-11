Lapresse.it - Rai, Tajani: “Non condividiamo e non votiamo la riduzione del canone”

Il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio, non condivide l’idea del taglio delRai proposta dalla Lega con un emendamento al dl Fiscale che vale 430 milioni. La cancellazione del“non fa parte del programma e quindi è una proposta che noi non, perché si rischia di fare un danno alla televisione pubblica, che altrimenti dovrebbe essere finanziata diversamente”, ha dettoparlando con i cronisti a margine della sua visita a Pechino. “La nostra posizione – ha spiegato – è assolutamente contraria a questa proposta e non la voteremo perché non la, non fa parte del programma di governo”.“Gli elettori non l’hanno votata, legittimo presentarla per carità ma noi siamo contrari – ha aggiunto il leader di FI -. Ridurre ilquando l’azienda vive una fase di transizione e un momento di difficoltà e rappresenta anche il nostro paese all’estero.