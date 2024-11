Ilfattoquotidiano.it - Stalker minorenne spara contro la finestra dell’ex fidanzata e scappa, fermato dai carabinieri

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Un, all’epoca dei fatti, è statodaiche lo cercavano dalla sera in cui si era presentato sotto casa della vittimando con una pistola. È l’ennesima storia che arriva dal Napoletano dove nelle ultime settimane sembrano susseguirsi i fatti di cronaca nera che riguardano under 18 che in alcuni casi hanno già avuto a che fare con la giustizia. Malgrado fosse agli arresti domiciliari ha preso un’arma e hatolafidanzatina, prima dire facendo perdere le tracce. Almeno fino alla scorsa notte. L’episodio, che risale allo scorso 21 ottobre, quando il giovane aveva ancora 17 anni, è successo a Casoria, popoloso comune alle porte di Napoli. Da allora il giovane sembrava fosse scomparso. La scorsa notte però l’ex(nel frattempo ha compiuto 18 anni) è stato rintracciato daidi Casoria, coadiuvati da militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, i quali gli hanno notificato un provvedimento di fermo per atti persecutori ai danni di una 19enne e per detenzione e porto illegale di arma da fuoco emesso dalla Procura per i Minorenni di Napoli il 24 ottobre scorso.