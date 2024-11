Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi a Bologna, mercoledì 6 novembre

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

, 62024 – Musica e spettacoli sotto le Due Torri per la giornata di. Ecco la nostra guida quotidiana agli eventi da seguire in città. Alle 18, in Salaborsa, Mirko Grasso parla del suo libro L'oppositore. Matteotti contro il fascismo, con Patrizia Dogliani, Roberto Balzani e Paolo Capuzzo, storici e professori al Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di. Sempre alle 18, alla Libreria Coop Ambasciatori, Gabriella Cinti presenta il suo libro Polifema, con Veronica Ceruti e Cristina Francucci. Alle 18.30, Maurizio Carucci (Ex-Otago) presenta Non esiste un posto al mondo alla Confraternita dell’Uva, in dialogo con la giornalista del Carlino Letizia Gamberini. Alle 20.30, in Sala Biagi al Quartiere Santo Stefano ci sono Pierpaolo Maurizzi (pianoforte), Emma Parmigiani (violino), Olga Arzilli (viola), Lorenza Baldo (violoncello), e Nicolò Zorzi (contrabbasso).